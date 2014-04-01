Порошенко хоче, щоб Луценко і Бондаренко підтримали Кличка на виборах мера
01:52, 01 квітня 2014Політика
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Народний депутат, кандидат у Президенти України Петро Порошенко заявив, що збирається умовити Юрія Луценка і Володимира Бондаренка підтримати Віталія Кличка на виборах мера Києва.
Порошенко хоче, щоб Луценко і Бондаренко підтримали Кличка на виборах мера
Про це він заявив у понеділок, 31 березня, в ефірі Свободи слова.
"Ми з Віталієм об'єдналися заради України. І я зроблю все, щоб наші політичні побратими, включаючи Юрія Луценка і Володимира Бондаренка відповідально заявили про підтримку Віталія Кличка на виборах мера Києва", - сказав він.
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Порошенко запевнив, що тільки високий рівень довіри допоможе у проведенні реформ.
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