ВР припинила повноваження двох нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від “УДАРу” Сергія Аверченка та народного депутата від ВО “Свобода” Валерія Чернякова.

Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку заяви Аверченка про складання повноважень проголосували 227 народних депутатів із 301 зареєстрованого в сесійній залі, за заяву Чернякова - 233 із 303 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Читайте такожВР ухвалила негайно роззброїти незаконні формування Як повідомляв УНІАН, 14 березня в.о. президента Олександр Турчинов призначив Аверченка виконувачем обов'язків гендиректора "Укроборонпрому". Розпорядженням від 25 березня Кабінет міністрів призначив Чернякова головою Державного агентства лісових ресурсів.

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