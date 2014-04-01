Сьогодні Рада планує змінити членів ЦВК та призначити віце-прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним пленарного засідання ВР передбачено розгляд проекту постанови про призначення на посаду віце-прем'єр-міністра Леоніда Козаченка.

Крім того, розглядатиметься питання призначення членів ради Національного банку України.

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Включити до порядку денного планується законопроект про схвалення рішення в.о. президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Також розглядатиметься законопроект про амністію в 2014 році.

Серед іншого, заплановано розглянути низку законопроектів щодо матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави та щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Крім того, народні депутати мають розглянути законопроект про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів).