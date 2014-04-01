ВР завершила роботу: наступне засідання - за тиждень

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов завершив сьогоднішню роботу парламенту та оголосив, що наступне засідання розпочнеться 8 квітня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, після наради з керівниками груп та фракцій Турчинов повідомив, що не було знайдено консенсус щодо деяких поправок до законопроекту про виборів депутатів ВР Криму та міських голів.

“У зв'язку з цим ми не маємо можливості приймати рішення щодо цього закону, і бачу, що по інших законах також у нас почнеться нерезультативне голосування”, - сказав він.

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Саме тому, зазначив Турчинов, завершується сьогоднішнє засідання.

Водночас він дав доручення профільному комітету ВР узгодити текст відповідного законопроекту і додав, що доведеться вносити зміни до “терміну проведення голосування для того, щоб не зірвати вибори 25 травня”.

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Турчинов зазначив, що першим питанням на засіданні 8 квітня буде саме цей законопроект.

За словами Турчинова, у випадку надзвичайних ситуацій Верховна Рада збиратиметься позачергово.