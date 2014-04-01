Тігіпко у 2013 році отримав понад 263 мільйонів гривень доходу — декларація

Такі суми вказані у декларації про доходи Тігіпка, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів на реєстрацію кандидатом у президенти та оприлюдненій на сайті ЦВК.

Згідно з документом, дохід членів сім’ї Тігіпка у минулому році склав близько 8,6 млн грн.

Сума отриманих Тігіпком дивідендів та процентів становила 239 млн 507,1 тис. грн, дивіденди і відсотки членів сім'ї - 8 млн 430 тис. грн.

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна декларанта — 592 тис 331 грн, членів його родини — 167 тис. грн; дохід Тігіпка від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 23 млн 244,9 тис. грн.

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Відповідно до документу, кандидат у президенти має земельну ділянку площею 33960 кв. м і квартиру 40 кв. м. Члени його сім'ї володіють земельною ділянкою 64971 кв. м, житловим будинком площею 1252 кв. м і квартирою площею 99,8 кв. м.

Крім того, Тігіпко задекларував шість автомобілів: BMW 760 2009 року випуску, Lexus LX 470 2006 року випуску, Toyota Prado 2007 року випуску, Mercedes S500 2011 року випуску, Range Rover 2007 року випуску та Volkswagen Multivan 2010 року випуску. При цьому всі вони знаходяться в оренді або іншій формі користування та на ці потреби за рік витрачено понад 920 тис. грн. Члени сім'ї Тігіпка не мають транспортних засобів.

На рахунках в банках Тігіпко має 1 млн 306 тис. 828 грн.

У декларації зазначено, що торік він придбав цінних паперів на суму близько 14 млн грн. Загалом кандидат має цінних паперів на суму 140 млн 37,306 тис. (всі за кордоном).

Розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства чи організації декларанта становить майже 32 млн грн.

Члени сім'ї володіють цінними паперами на 6,7 млн грн, в тому числі за кордоном — на 51,5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня ЦВК зареєструвала заступника голови Партії регіонів, народного депутата України Сергія Тігіпка кандидатом на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року.