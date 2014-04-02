У МЗС Росії - "дежа вю" від заяви НАТО про припинення співпраці

«Неважко собі уявити, хто виграє сьогодні від згортання спільної роботи Росії і НАТО з протидії сучасним загрозам і викликам міжнародній і європейській безпеці, зокрема, в таких сферах, як боротьба з тероризмом, піратством, природними і техногенними катастрофами. У будь-якому разі, це будуть точно не Росія і не країни - члени НАТО», - сказав Лукашевич.

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Він заявив, що рішення Ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ призупинити співпрацю з Росією по цивільній і військовій лінії створює ефект «дежа вю».

«Мова заяви скоріше нагадує словесні пікірування епохи «холодної війни». А саме рішення повертає нас до подій шестирічної давності, коли Брюссель заморозив роботу Ради Росія - НАТО. Чим це «заморожування» закінчилося, добре відомо. НАТО за своєю ж ініціативою повернулося до взаємодії з Росією, констатувавши «всепогодний характер» співпраці у рамках Ради Росія – НАТО», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Північноатлантична Рада НАТО на рівні міністрів закордонних справ вирішила призупинити військово-технічну співпрацю з Росією через анексію нею Кримського півострова.

"Протягом останніх 20 років НАТО послідовно працювало заради тіснішої кооперації з Росією. Проте Росія порушила міжнародне законодавство і діяла всупереч принципам Головного документа Ради Євроатлантичної співдружності, угоди між НАТО і Росією, а також Римської декларації", - наголошується в заяві.

"Ми вирішили призупинити всю співпрацю між Росією і НАТО у цивільній і військовій сферах. Наш політичний діалог на Раді НАТО-Росія триватиме у разі необхідності на рівні послів і вищому, перш за все для обміну поглядами на врегулювання цієї (кримської) кризи", - зазначається у повідомленні.

Наступного разу НАТО переглядатиме свої відносини з Росією у червні цього року.