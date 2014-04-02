Шокова терапія: в Україні істотно подорожчають ліки, газ, алкоголь і тютюн

Закон "Про запобігання фінансовій катастрофі" прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав "шоковою терапією" для української економіки. Нижче наведено розрахунки видання Лігабізнесінформ щодо того, як вплинуть реформи на бюджет пересічного споживача.

Ліки.

Вводиться ПДВ на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у розмірі 7%, що призведе до подорожчання в роздріб на близько 10%.

Пиво.

Підвищується акцизний збір з 87 копійок за літр до 1,24 гривні/літр. В роздріб напій подорожчає на 1-2 гривні за літр.

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Акцизний збір підвищується з 77,5 гривні за тисячу сигарет без фільтра і 173 гривень за тисячу штук з фільтром до 96,8 і 216,5 гривні відповідно. Очікуване подорожчання в роздріб - близько 30%.

Міцний алкоголь.

Акцизний збір підвищується з 56,42 гривні за літр 100% спирту до 70,53 гривні за літр. У роздріб продукт подорожчає приблизно на 20%, але не менше, ніж на 5-10 гривень за пляшку.

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Змінюється база оподаткування - якщо раніше оподатковувалися будинки і квартири, житлова площа яких перевищувала 120 квадратних метрів, то тепер під податок потрапляє житло, чия загальна площа перевищила цю позначку. Ставка податку становить 12,18 гривні за кожен "зайвий" метр для житла площею 120-240 кв.м. і 25,36 гривні за метр для будинків і квартир площею понад 240 метрів квадратних.

Газ для населення.

Ціни на газ зростуть з 728 до 1092 гривень за тисячу кубічних метрів у разі споживання до 2500 кубічних метрів в рік. Таким чином, оплата газу за опалення приватного будинку площею близько 150 квадратних метрів зросте на 910 гривень в рік.

Обмін валюти.

Вводиться збір в Пенсійний фонд при купівлі валюти в розмірі 0,5% від суми операції. Українцям доведеться заплатити приблизно за 5 гривень при обміні кожних ста доларів (при курсі 10 гривень за долар).

Послуги ЖКГ.

Підвищуються тарифи на газ для підприємств ТКЕ - з 1,31 до 1,83 гривні за тисячу кубічних метрів. Подорожчання для населення складе від 60 гривень за 1-кімнатну квартиру до 240 гривень за приватний будинок площею близько 100 квадратних метрів.

Дизельне паливо.

Приблизно удвічі підвищується акцизний збір - з 48-96 євро за тонну залежно від вмісту сірки до 98 євро за паливо Євро 4 і5, 128 євро за Євро 2 і 3.

Посилки з-за кордону.

Зменшилася сума вартості посилки, з якої не беруть ПДВ - з 300 до 150 євро.