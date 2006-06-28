В Україні знеструмлено 82 населені пункти
12:37, 28 червня 2006Політика
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Сьогодні вночі внаслідок негоди (сильний дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у трьох областях України було знеструмлено 82 населені пункти.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у Рівненській області знеструмлено 48 н.п., у Волинській – 24, в Івано-Франківській - 10.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС України в областях.
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