РЄ допоможе Уряду України швидко пройти шляхом європейських реформ – Ягланд



Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, під час зустрічі було обговорено пріоритетні напрямки, за якими повинні співпрацювати Україна та Рада Європи.

Зокрема, вони включають невідкладний початок діяльності Міжнародної консультативної групи за участю Ради Європи, до складу якої увійшов також представник української опозиції, реалізацію конституційної реформи відповідно до європейських стандартів, здійснення реформи місцевого самоврядування, впровадження судової реформи та реформи прокуратури, які покликані відновити атмосферу довіри в українському суспільстві.

Читайте такожПольські експерти допоможуть Україні реалізувати реформи місцевого самоврядування

Окремо було наголошено на важливості здійснення реформи виборчого законодавства.

Генеральний секретар Ради Європи Ягланд висловив готовність застосувати усі наявні в Організації інструменти та механізмами, щоб допомогти українському Уряду швидко пройти шляхом реформ.