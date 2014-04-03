Турчинов: робиться все для виведення із Криму усіх українських військових та їхніх родин
В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголошує, що на сьогодні робиться все для виведення із Криму усіх українських військовослужбовців та їхніх родин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live».
«Це питання для нас дуже принципове», - сказав спікер і нагадав, що Міністерство оборони та Кабмін отримали наказ забезпечити гідні умови для родин військовослужбовців.
«Я не кажу, що це люкс, але це пансіонати, санаторії, будинки відпочинку», - додав Турчинов.
Читайте такожПарубій розповів, скільки військових вдалося вивести з Криму
Водночас, додав він, безліч громадян у Криму не бажають визнавати окупацію і на них чиниться тиск для прийняття ними російського громадянства.
«Багато людей покидають Крим, покидають свої домівки. Це трагедія», - сказав в.о. Президента.
Так, для цих людей створюється спеціальний резерв робочих місць для вихідців із Криму, відзначив він. Крім того, зараз у Одеській та Херсонській областях розгортаються табори для біженців.