Турчинов: робиться все для виведення із Криму усіх українських військових та їхніх родин



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live».

«Це питання для нас дуже принципове», - сказав спікер і нагадав, що Міністерство оборони та Кабмін отримали наказ забезпечити гідні умови для родин військовослужбовців.

«Я не кажу, що це люкс, але це пансіонати, санаторії, будинки відпочинку», - додав Турчинов.

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Водночас, додав він, безліч громадян у Криму не бажають визнавати окупацію і на них чиниться тиск для прийняття ними російського громадянства.

«Багато людей покидають Крим, покидають свої домівки. Це трагедія», - сказав в.о. Президента.

Так, для цих людей створюється спеціальний резерв робочих місць для вихідців із Криму, відзначив він. Крім того, зараз у Одеській та Херсонській областях розгортаються табори для біженців.