Через борги проведення ЗНО в Україні під загрозою зриву
Директор центру ЗНО заявив, що проведення тестування знаходиться під загрозою зриву.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявляє про те, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році під загрозою зриву через недофінансування і проблеми в сфері захисту матеріалів ЗНО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор УЦОЯО Лікарчук заявив на прес-конференції.
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За його словами, на сьогодні УЦОЯО мав би вже виготовити 93% зошитів-тестів для ЗНО але фактично надруковано лише 39%.
Лінія друку зошитів-тестів простоює з 20 березня через те, що попереднє керівництво УЦОЯО залишило за собою півмільйона гривень боргів з минулого року.
Ще одним ризиком для проведення ЗНО він назвав дефіцит фінансів в цілому в системі УЦОЯО. Він пояснив, що для повноцінного і вчасного проведення ЗНО необхідно 9,48 млн. грн., а на сьогодні центр отримав лише 3 млн. Якщо необхідні кошти не надійдуть впродовж 8-9 днів, то графік підготовки та проведення ЗНО буде зірвано остаточно.
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Також Лікарчук зазначив, що під загрозою і захист інформації в системі УЦОЯО. За його словами, про це центр повідомляла Служба безпеки України. Ще одним ризиком Лікарчук назвав кадровий дефіцит співробітників УЦОЯО: на сьогодні вакантна кожна 10 одиниця штатного розпису і багато співробітників центру працюють за сумісництвом.
У свою чергу заступник міністра освіти і науки Павло Полянський звернувся до громадськості, бізнесу та благодійних фондів з проханням невідкладно надати УЦОЯО матеріальну допомогу у вигляді необхідних матеріалів та обладнання для того, щоб встигнути в означений час надрукувати зошити-тести для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.