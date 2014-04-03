Через борги проведення ЗНО в Україні під загрозою зриву

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявляє про те, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році під загрозою зриву через недофінансування і проблеми в сфері захисту матеріалів ЗНО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор УЦОЯО Лікарчук заявив на прес-конференції.

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За його словами, на сьогодні УЦОЯО мав би вже виготовити 93% зошитів-тестів для ЗНО але фактично надруковано лише 39%.

Лінія друку зошитів-тестів простоює з 20 березня через те, що попереднє керівництво УЦОЯО залишило за собою півмільйона гривень боргів з минулого року.

Ще одним ризиком для проведення ЗНО він назвав дефіцит фінансів в цілому в системі УЦОЯО. Він пояснив, що для повноцінного і вчасного проведення ЗНО необхідно 9,48 млн. грн., а на сьогодні центр отримав лише 3 млн. Якщо необхідні кошти не надійдуть впродовж 8-9 днів, то графік підготовки та проведення ЗНО буде зірвано остаточно.

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Також Лікарчук зазначив, що під загрозою і захист інформації в системі УЦОЯО. За його словами, про це центр повідомляла Служба безпеки України. Ще одним ризиком Лікарчук назвав кадровий дефіцит співробітників УЦОЯО: на сьогодні вакантна кожна 10 одиниця штатного розпису і багато співробітників центру працюють за сумісництвом.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки Павло Полянський звернувся до громадськості, бізнесу та благодійних фондів з проханням невідкладно надати УЦОЯО матеріальну допомогу у вигляді необхідних матеріалів та обладнання для того, щоб встигнути в означений час надрукувати зошити-тести для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.