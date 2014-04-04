Расмуссен виключає розміщення в Східній Європі великих сил НАТО

Про це заявив генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен.

Він назвав невідповідними дійсності висловлювання на цю тему російської сторони.

"Це ґрунтується на неправильній інтерпретації Основоположного акту Росія-НАТО від 1997 року. У ньому НАТО обіцяє забезпечувати колективну оборону, використовуючи підкріплення, але не розміщувати істотну кількість додаткових військ на постійній основі", - сказав Расмуссен.

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Расмуссен звинуватив Росію у підриві принципів співпраці з Північноатлантичним альянсом.

"Ми не порушили Римську декларацію, і я здивований, що Росія може стверджувати, що НАТО порушила свої зобов'язання, тому що вона (Росія) сама порушує всі принципи та власні міжнародні зобов'язання", - заявив Расмуссен.

"Тому ми не можемо вести справи, як зазвичай", - додав він.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва чекає відповіді від НАТО на додаткову присутність контингенту альянсу на території східноєвропейських держав.

"Що стосується планів нарощування військового присутності сил НАТО на території членів цього альянсу з числа східноєвропейських держав, то ми, безумовно, виходимо з того, що у відносинах РФ і НАТО теж діють певні правила, включаючи Римську декларацію і основоположний акт Ради Росія-НАТО, у відповідності з якими не повинно бути постійної військової присутності додаткових (натівських сил) на території східноєвропейських держав, - сказав він. - Ми адресували відповідні питання альянсу".

Москва чекає "не просто відповіді, а відповіді, яка буде повною мірою грунтуватися на повазі узгоджених з нами правил", - підкреслив міністр.