Завтра відбудеться засідання уряду
12:44, 04 квітня 2014Політика
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Про це заявив Арсеній Яценюк під час зустрічі з промисловцями та підприємцями.
Завтра відбудеться засідання уряду
У суботу, 5 квітня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив під час зустрічі з промисловцями та підприємцями.
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”Ми завтра будемо проводити засідання уряду”, - сказав Яценюк.
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