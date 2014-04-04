Завтра відбудеться засідання уряду

Про це заявив Арсеній Яценюк під час зустрічі з промисловцями та підприємцями.

У суботу, 5 квітня, відбудеться засідання Кабінету міністрів. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив під час зустрічі з промисловцями та підприємцями. Читайте такожЯценюк: нова ціна на російський газ - політична ”Ми завтра будемо проводити засідання уряду”, - сказав Яценюк.

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