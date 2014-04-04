Суд скасував рішення про призначення Поклонської в. о. прокурора Криму

Постановою Окружного адміністративного суду Києва задоволено позов виконувача обов’язків генерального прокурора України Олега Махніцького й визнано протиправним та скасовано рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 10 березня 2014 року № 1726-6/14, яким виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим покладено на Наталію Поклонську.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генпрокуратури.

Вирішуючи спір, суд виходив з положень Конституції України, згідно з якими прокуратура України становить єдину систему (ст. 121), а організація і порядок діяльності її органів визначаються законом (ст. 123). Ці конституційні положення не допускають будь-яких винятків щодо врегулювання правовими актами Верховної Ради АР Крим організації і порядку діяльності органів прокуратури, призначення на посаду та звільнення з посади прокурора АР Крим.

За таких обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість доводів позову щодо виключного повноваження генерального прокурора України призначати прокурора АР Крим за погодженням з Верховною Радою Криму.

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«Оскаржуване рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушує правові основи діяльності прокуратури, принципи єдності та централізації її системи, прийняте поза межами правового поля, з перевищенням повноважень, визначених законодавством України», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Махніцький пред'явив позов до Окружного адмінсуду Києва про визнання протиправним та скасування рішення Президії Верховної Ради АРК, яким виконання обов’язків прокурора Автономної Республіки Крим покладено на Поклонську.

20 березня у ГПУ заявили, що за порушення Присяги працівника прокуратури, скоєння проступку, який порочить честь працівника органів прокуратури, Поклонську наказом керівника Генеральної прокуратури України звільнено з органів прокуратури та позбавлено класного чину «радник юстиції». У відомстві звертають увагу на те, що cтосовно Поклонської за співучасть у діях, спрямованих на захоплення державної влади, розпочато кримінальне провадження.

17 березня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання та привід до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою самопроголошеного прокурора АР Крим, громадянки України Поклонської.

Також нагадується, що ця громадянка України підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).