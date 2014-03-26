Музикант з Одеси написав пісню про прокуроршу Криму «Ах, яка няша, прокурор Наташа»
Одеський композитор і музикант Саша Благов написав жартівливу пісню про незаконну прокуроршу Криму Наталю Поклонську, яка стала зіркою інтернету.
Пісня називається «Ах, яка няша, прокурор Наташа, звинувачуй мене, звинувачуй»
Наталія Поклонська стала відомою після своєї прес -конференції, яка відбулася 11 березня. Це був перший робочий день Поклонської в якості прокурора Криму.
Відео з прес-конференції, опубліковане на Youtube, лише за два тижні зібрало більше мільйона переглядів . Користувачі інтернету навіть придумали прізвисько для нового прокурора, її стали називати "прокурором - няшей" або "няшей Наташей" .
МВС України у свою чергу, оголосило у розшук нелегітимну прокурорку Криму Поклонську.
Її підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Покарання за ці злочини передбачає до 10 років позбавлення волі.