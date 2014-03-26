Музикант з Одеси написав пісню про прокуроршу Криму «Ах, яка няша, прокурор Наташа»

Пісня називається «Ах, яка няша, прокурор Наташа, звинувачуй мене, звинувачуй»

Наталія Поклонська стала відомою після своєї прес -конференції, яка відбулася 11 березня. Це був перший робочий день Поклонської в якості прокурора Криму.

Відео з прес-конференції, опубліковане на Youtube, лише за два тижні зібрало більше мільйона переглядів . Користувачі інтернету навіть придумали прізвисько для нового прокурора, її стали називати "прокурором - няшей" або "няшей Наташей" .

МВС України у свою чергу, оголосило у розшук нелегітимну прокурорку Криму Поклонську.

Її підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Покарання за ці злочини передбачає до 10 років позбавлення волі.