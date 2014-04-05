Льотчики запевнили, що повітряні ворота України - у безпеці

08:18, 05 квітня 2014
Політика
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Широкомасштабні льотні навчання тривають на Миколаївщині. Льотчики на штурмовиках вчаться вражати наземні цілі.

Від уявної повітряної атаки їх прикривають винищувачі, - йдеться в сюжеті ТСН. Військові переконують, що навчання планові: нині триває так звана активна фаза. 

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Машини злітають з аеродрому "Кульбакіне", наземні цілі вражають на Києво-Олександрівському полігоні, що за 90 кілометрів звідси. Головне завдання маневрів – відпрацювати взаємодію між різними підрозділами. Авіатори  зізнаються, що цінують кожен  політ, а тим більше із застосуванням справжніх бойових бомб та ракет.

За час поки тривають маневри, свою кваліфікацію на практиці  підтвердили ще пʼять військових льотчиків.  Військові запевняють, що повітряні ворота України у безпеці.  Відколи оголошено мобілізацію тут цілодобове чергування.

Разом з миколаївськими військовими льотчиками на аеродромі "Кульбакіне" бойове чергування несуть 200 їхніх колег з Бельбеку та 50 з Новофедорівки. Найближчим часом чекають ще на дві сотні вояків із Сак.

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