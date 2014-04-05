У Черкаській області викрали журналіста

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», ввечері 4 квітня близько 20.30 у дворі власного помешкання здійснено жорстокий напад та викрадення активного прихильника ВО «Свобода», майданівця, журналіста Сергієнка.

Про викрадення повідомила мати потерпілого. Можливою причиною викрадення вважають журналістську діяльність Сергієнка. «Свободівці», громадські активісти та викликана слідча група виявили сліди крові на подвір’ї та на дорозі від будинку. Проводяться слідчі дії.

Читайте такожПравий сектор: спецслужби РФ викрали лідера УНАЯк йдеться у офіційній заяві Черкаської обласної організації ВО «Свобода», «… «Свобода» вважає це викрадення та, ймовірні катування, виявом реваншизму Партії регіонів та олігархічних сил Черкащини, зважаючи на те, що Сергієнкові неодноразово погрожували через його журналістську та патріотичну діяльність, зокрема викривальні статті щодо таємних сторін бізнесу латифундиста, місцевого олігарха, народного депутата України від Партії регіонів Геннадія Бобова. Вочевидь, викрадення пов’язано саме із цим діячем, що намагається впливати на політику в області та в Корсунь-Шевченківському районі зокрема».

Водночас Бобов заявив, що звернувся до органів внутрішніх справ, прокуратури і СБУ з вимогою забезпечити неупереджене і справедливе розслідування у справі про викрадення Сергієнка.

Читайте такожЩе один нардеп вийшов з Партії регіонів«…Я звертаюся з вимогою до міністра внутрішніх справ і голови СБУ взяти під особистий контроль цю справу. Зі свого боку докладу всіх зусиль для того, щоб допомогти в розслідуванні щодо зникнення Сергієнка. Я оголошую винагороду в 50 тис. грн за інформацію, що дозволить слідству знайти активіста ВО «Свобода» Сергієнка. Переконаний, що викрадення Сергієнка має політичні цілі», - наголосив депутат.

В УМВС в Черкаській області за запит кореспондента УНІАН щодо викрадення активіста «Свободи» від коментарів поки що утримуються.