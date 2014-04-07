На Дніпропетровщині сепаратистам приготували «теплий прийом»

Як повідомив УНІАН заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Філатов, пізно ввечері в неділю було проведено оперативну нараду всіх силових структур області.

«Зібраний оперативний штаб всіх силових структур області, - розповів Філатов. - Після мітингів, які відбулися в регіоні на вихідних, розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом закликів до повалення конституційного ладу (за статтею 109 КК), а також за фактом замаху на захоплення адміністративних будівель (стаття 295 КК)».

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Як повідомив представник Дніпропетровської ОДА, в області посилено охорону всіх адміністративних будівель і міліцейські блокпости на межі міста й області.

«Також посилено патрулювання міських вулиць міліцією», - додав Філатов.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в низці східних областей пройшли сепаратистські провокації. Зокрема, сепаратисти захопили ОДА в Донецьку та Харкові, а в Луганську штурмом взяли СБУ.