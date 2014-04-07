Президент Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції проти Росії
04:42, 07 квітня 2014Політика
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Глава Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції проти Росії у випадку анексії сходу України.
Президент Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції проти Росії / REUTERS
У разі, якщо Росія анексує схід України, чеський президент Мілош Земан готовий підтримати найжорсткіші санкції щодо Росії, передає Радіо Прага.
У такому разі, заявив глава Чехії в радіопрограмі "Розмови з Лан", він висловився за проведення військової операції НАТО на території України.
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