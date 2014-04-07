Президент Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції проти Росії

У разі, якщо Росія анексує схід України, чеський президент Мілош Земан готовий підтримати найжорсткіші санкції щодо Росії, передає Радіо Прага.

У такому разі, заявив глава Чехії в радіопрограмі "Розмови з Лан", він висловився за проведення військової операції НАТО на території України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю у низці східних областей пройшли сепаратистські провокації. Зокрема, сепаратисти захопили ОДА в Донецьку і Харкові, а в Луганську штурмом взяли СБУ і захопили філію Нацбанку.