У Луганську при захопленні будівлі СБУ сепаратистами постраждало 9 осіб

Під час захоплення будівлі СБУ 9 особами були отримані тілесні ушкодження різного характеру та ступеня тяжкості:

"21-річний військовослужбовець госпіталізований в ЛОКЛ з діагнозом закрита травма шиї, забій шийного відділу хребта; 38 - річний експерт-криміналіст отримав тілесні ушкодження у вигляді різаних ран правої кисті руки; 60-річний житель Луганська отримав тілесні ушкодження у вигляді міжреберної невралгії; 16 - річна мешканка Луганська госпіталізована з діагнозом забій правого ліктьового суглоба, отруєння газом; 40-річний житель Луганська госпіталізований з діагнозом отруєння газом, гіпертензійний криз, носова кровотеча; 30-річний житель Луганська отримав тілесні у вигляді забиття лівої кисті; 30-річна особа (невстановлені анкетні дані) - отруєння газом, ускладнений гіпертензійний криз; 36 - річний житель Луганська - струс головного мозку; 34 - річний житель Луганська - колото-різана рана лівої кисті та правого вуха", - передає Східний варіант. Читайте такожСепаратисти захопили зброю і продовжують блокувати будівлю СБУ в Луганську

За даним фактом порушені кримінальні провадження за статтями 294 ч. 1 (Масові заворушення) і 341 (Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади)КК України.