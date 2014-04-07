З Партії регіонів виключили Тігіпка, Царьова та Бойка

Політрада Партії регіонів виключила Сергія Тігіпка, Олега Царьова і Юрія Бойка з партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив секретар президії Партії регіонів Борис Колесніков.

За його словами, рішення було ухвалено на основі заяв Тігіпка, Царьова і Бойка.

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Як сказав Колесніков, за це рішення проголосувала переважна більшість членів політради (із 80 осіб - УНІАН) за винятком 4 осіб.

Також він повідомив, що в тих регіонах, де Тігіпко, Бойко і Царьов очолювали регіональні організації партії або ж лідери цих організацій вийшли з партії через їхню підтримку, партія призначила сьогодні тимчасово виконуючих обов'язки керівників. За його словами, йдеться про Київську, Чернівецьку, Рівненську, Одеську, Кіровоградську області.

При цьому Колесніков заявив, що заперечує можливість розколу партії.

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Він нагадав, що на підтримку кандидата в президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна проголосували 90% делегатів з'їзду партії.

За словами Колеснікова, в будь-якій «цивілізованій політичній силі» члени партії повинні відмовитися від балотування на пост глави держави, якщо програли праймериз.

Як відомо, Тігіпко, Царьов, Бойко балотуються на пост президента України.