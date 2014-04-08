Росія звинувачує НАТО у нездатності до діалогу



«Очевидно, Північноатлантичний альянс не має сьогодні важливіших проблем, ніж доступ російських представників до офісу НАТО. Запровадження обмежувальних заходів щодо дипломатів вкотре підтверджує, що в альянсі неспроможні піднятися над мисленням часів холодної війни, віддаючи перевагу мові санкцій перед діалогом», – сказав речник міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич, якого цитує Радіо Свобода.

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Як повідомляв УНІАН, Північноатлантичний альянс заборонив вільний вхід до своєї штаб-квартири працівникам Місії Росії при НАТО через дії Москви з відторгнення Криму від України.

Тиждень тому НАТО ухвалив рішення зупинити всю «практичну військову та цивільну співпрацю» з Росією через анексію Криму і продовження концентрації російських військ поблизу кордонів України.

Москва ще 1 квітня заявила у відповідь, що Північноатлантичний альянс використовує риторику часів «холодної війни».