Керрі: США застосують проти РФ будь-які санкції

Про це заявив у вівторок держсекретар США Джон Керрі, передає ИТАР-ТАСС.

Виступаючи на слуханнях у комітеті з закордонних справ сенату Конгресу США, він підкреслив, що Вашингтон посилає Москві "сигнал про ясність свого наміру використовувати всі необхідні санкції, якщо вони (тобто росіяни) будуть продовжувати свою політику щодо України.

При цьому Керрі пояснив, що маються на увазі санкції проти "ключових секторів російської економіки: енергетики, банківського сектора, гірничодобувної промисловості", військово-промислового комплексу.

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Застосування таких каральних заходів передбачає виконавчий указ президента США Барака Обами, підписаний 20 березня, але не введений в дію, нагадав Керрі.

Однак, визнав він, використання подібного роду санкцій неминуче спричинить негативні наслідки і для світової економіки в цілому.

"Якщо ви починаєте рухатися цим шляхом, то це відчують не лише вони (тобто росіяни). Ми це також відчуємо", - зазначив Керрі. Тому, продовжував він, "до таких речей потрібно підходити з почуттям відповідальності", "слід прицілитися, перш ніж стріляти".