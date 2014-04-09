Український адмірал про російську армію: у неї багато слабких місць

Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-перший заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, адмірал Ігор Кабаненко

"Аналізуючи те, що вже відбулося, конкретні акції в рамках ведення противником інфовійни, а також останню важливу оперативну інформацію пропонував би звернути увагу на Південь. Переконаний, що стратегі Кремля не будуть робити одноходовки. Не в іх стилі. Та й немає доцільності вторгатися тільки зі Сходу", - вважає він.

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"Логіка вимагає зустрічно-відсікаючого удару з Півдня для оперативної швидкості, бо ім потрібні бліц-кригові діі. Такі способи застосування військ відпрацьовували в РФ на навчаннях "Запад" у 2009-2013 роках", - підкреслив військовий.

Також, за його словами, "удар з Півночі, де біля наших кордонів зосереджені найбільш підготовлені частини Кремля. Мета - блокувати (захопити) систему державного управління в столиці", - пояснив адмірал.

"Водночас, зараз співвідношення наших військ до військ противника достатньо, щоб активно і результативно оборонятися. Можливості противника не треба перебільшувати, у нього багато слабких місць. Ми вистоїмо!" - додав Кабаненко.