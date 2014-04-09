Вибори може зірвати тільки війна або надзвичайний стан - голова Комітету виборців

Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Решта труднощів, зокрема захоплення адмінбудівель, протести і мітинги, на сам процес виборчої кампанії впливають мало. Хіба що буде блокуватися робота ЦВК. Є інформація, що в сам день виборів будуть проблеми з голосуванням на певних дільницях. Безпека проведення виборів сьогодні, як ніколи, актуальна», – сказав керівник КВУ.

Він також додав, що 23 кандидати на посаду президента України – «занадто багато для нинішніх виборів».

Читайте такожЧерненко: Позачергові вибори в Раду позитивно вплинуть на жителів сходу України«У 2010 році було 18 кандидатів, в 2004-му – 24. Цього разу їх мало б бути менше, тому що ми прекрасно розуміємо, що боротися за крісло президента або хоча б за вихід у другий тур будуть максимум 4-5 кандидатів», – сказав Черненко.

На його думку, решта кандидатів – технічні, і цілі у них різні: хтось розглядає участь у виборах як розкрутку власного політичного проекту для майбутніх парламентських виборів, інші – йдуть, щоб отримати квоти у виборчих комісіях і віддати їх більш рейтинговим кандидатам тощо.

Водночас голова Комітету виборців України сказав, що поки немає серйозних побоювань за проведення чесних і демократичних виборів в Україні.