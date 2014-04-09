Голомша: За всю історію Україна ще не стикалася з таким масштабом зловживань

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Закликаю колег зі Служби безпеки України та органів внутрішніх справ об’єднати зусилля для якнайшвидшого розкриття масових вбивств, які сталися під час мирних акцій протесту, а також розслідування усіх корупційних схем у сферах економіки та фінансів у період з 2010 по 2014 рік», - зазначив Голомша.

Також Перший заступник Генерального прокурора наголосив, що завдяки ефективній співпраці з СБУ, МВС, а також Національним банком України, правоохоронним органам вже вдалося викрити 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд гривень державних та бюджетних коштів.

«За всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій та економічній сферах, як ми сьогодні побачили на прикладах діяльності окремих посадовців. Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка розпочиналася із владних структур, де продумувалися різні схеми для відмивання державних коштів через так звані «пральні банки» та «податкові ями». Сьогодні ми проводимо активну роботу по документуванню усіх цих злочинів», - акцентував Голомша.

Серед основних причин, за яких відбулися вказані зловживання, перший заступник Генерального прокурора назвав незадовільну та неефективну роботу відповідних спецпідрозділів.

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«На самому початку нашої роботи ми зіткнулися з ситуацією, коли спецпідрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, відповідальні особи та служби, які покликані документувати та розслідувати корупційні злочини в органах державної влади, у тому числі у вищих ешелонах влади, такої роботи не проводили. Незважаючи на те, що журналістами та громадськими організаціями вже були напрацьовані відповідні матеріали, правоохоронні органи цими розслідуваннями не займалися», - повідомив перший заступник Генерального прокурора.

Підсумовуючи Голомша висловив сподівання, що визначені координаційною нарадою спільні заходи допоможуть активізувати роботу з викриття усіх злочинних діянь колишньої влади.