У штабі Порошенка засудили спробу зірвати візит Тимошенко до Вінниці

Офіційну заяву такого змісту оприлюднив сьогодні, 10 квітня, голова Вінницького обласного виборчого штабу Петра Порошенка Григорій Заболотний, повідомляє Вінниця-ОК.

«Напередодні візиту кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко до Вінниці у місцевих засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що політична група «Автономні націоналісти» закликають зірвати її візит», - повідомляється в заяві.

Читайте такожПорошенко пропонує Тимошенко знятися з виборівУ штабі засудили «будь-які методи та спроби застосування брудних технологій під час виборчої кампанії», а також закликали усі політичні партії та об’єднання до «цивілізованої та коректної політичної боротьби, без застосування «чорного піару», маніпулювання свідомістю громадян, екстремістських закликів».

Також у заяві нагадали, що кандидат в президенти Петро Порошенко запропонував усім іншим кандидатам підписати меморандум про чесні вибори.