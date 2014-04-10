У штабі Порошенка засудили спробу зірвати візит Тимошенко до Вінниці
У Вінницькому обласному виборчому штабі Петра Порошенка засудили застосування брудних технологій під час виборчої кампанії.
Офіційну заяву такого змісту оприлюднив сьогодні, 10 квітня, голова Вінницького обласного виборчого штабу Петра Порошенка Григорій Заболотний, повідомляє Вінниця-ОК.
«Напередодні візиту кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко до Вінниці у місцевих засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що політична група «Автономні націоналісти» закликають зірвати її візит», - повідомляється в заяві.
Читайте такожПорошенко пропонує Тимошенко знятися з виборівУ штабі засудили «будь-які методи та спроби застосування брудних технологій під час виборчої кампанії», а також закликали усі політичні партії та об’єднання до «цивілізованої та коректної політичної боротьби, без застосування «чорного піару», маніпулювання свідомістю громадян, екстремістських закликів».
Також у заяві нагадали, що кандидат в президенти Петро Порошенко запропонував усім іншим кандидатам підписати меморандум про чесні вибори.