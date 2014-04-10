У Луганську біля захопленої СБУ зросла кількість мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, не зважаючи на різке похолодання і дощ, близько 20.30, оточена барикадами територія, заповнена людьми. У натовпі також помічені співробітники правоохоронних органів у цивільному.

Підсилювальна апаратура біля входу в Управління замотана в клейонку, звук спотворений, тому промовців не багато. Активісти стверджують, що їм необхідно протриматися до 5 години ранку.

Читайте такожЗМІ: Сепаратисти в Луганську будували тенти, а не шибениці, і нічого не крали в синагозіЗ двох сторін барикад на пропускних пунктах постійно чергують активісти, у деяких людей, які викликають підозру або дуже молодих на вигляд перевіряють паспорти. По периметру захопленої території і в довколишніх дворах також розосереджено групи людей, які стежать за пересуванням оточуючих.

Варто зазначити , що сьогодні ввечері більш помітна організація і злагодженість дій серед тих, хто блокує будівлю СБУ і контролює захоплений периметр.