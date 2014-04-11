Ахметов заявив, що для нього Донбас - це Україна

Президент компанії СКМ Рінат Ахметов називає ситуацію в Донецькому регіоні «дуже складною» та закликає до мирних переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Донецьку на розширених зборах представників східних регіонів України, які вів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Ахметов наголосив, що на сьогодні ситуація в Донецькому регіоні дуже складна.

«Але чого ми хочемо? Люди хочуть, щоб голос Донбасу був почутий, люди хочуть, щоб Донбас поважали, люди хочуть мати роботу, мати зарплату, люди хочуть кращого життя. Постає питання: що робити?», - сказав бізнесмен.

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Він підкреслив, що сьогодні єдиний шлях для врегулювання ситуації - це ведення мирних переговорів. Ахметов акцентував, що особисто він виступає проти захоплення будівель, категорично проти насильства, категорично проти того, щоб пролилася кров. На його думку, потрібно «сідати за стіл переговорів і домовлятися. І від цих переговорів має виграти Донбас, має виграти Україна».

Ахметов розповів, що нещодавно зустрічався з мітингувальниками біля Донецької облдержадміністрації і пояснив їм, що якщо учасники акції виступають за право говорити російською мовою, то він з ними, якщо виступають за децентралізацію влади - він теж з ними, якщо вони хочуть, щоб Донбас поважали і виступають за процвітання Донбасу і за краще життя - він завжди з ними. При цьому Ахметов акцентував, що для нього Донбас - це Україна.

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«Я хочу сказати, що Донецьк, Донбас, Україна - в моєму серці назавжди», - сказав Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

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7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

Прокуратура Донецької області повідомляє, що не припиняються переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення будівлі облдержадміністрації.

Вночі 8 квітня Ахметов також приїжджав до захопленої будівлі і вів переговори з сепаратистами, щоб запобігти штурму будівлі правоохоронцями.

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10 квітня заступник голови Адміністрації президента України Андрій Сенченко не виключив силового розблокування захоплених будівель у Луганську і Донецьку.

«Якщо ми побачимо, що це – глухий кут, і вони (терористи - УНІАН) просто виконують команди спецслужб сусідньої держави, що діалог неможливий, то в цьому випадку буде ухвалено рішення про силовий сценарій», - сказав заступник голови Адміністрації, підкресливши, що йдеться саме про терористів, а не про мирних громадян.

Водночас він додав, що сьогодні робляться зусилля, щоб вирішити все мирним шляхом.