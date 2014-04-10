В АП розповіли, коли штурмуватимуть СБУ в Луганську

Заступник глави Адміністрації президента України Андрій Сенченко не виключає силового розблокування захоплених будівель в Луганську і Донецьку.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Якщо ми побачимо, що це - безвихідь, і вони (терористи - УНІАН) просто виконують команди спецслужб сусідньої держави, що діалог неможливий, то в цьому випадку буде ухвалено рішення про силовий сценарій», - сказав заступник глави адміністрації, зазначивши, що йдеться саме про терористів, а не про мирних громадян.

Він сказав, що сьогодні робляться зусилля, аби вирішити все мирним шляхом.

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«Ми робимо всі необхідні зусилля для того, щоб цього (силового сценарію – УНІАН) уникнути», - наголосив Сенченко, висловивши надію на продуктивні переговори.

Він відзначив, що влада намагається максимально розв’язати конфлікт мирним шляхом, оскільки в захоплених будівлях є багато людей, які потрапили туди на емоційній хвилі.

«Ми робимо все, щоб вони звідти вийшли. Потрібно розділяти, що там (у захоплених будівлях), умовно, є три категорії людей. Основна маса - це ті, люди, які вже намучилися від влади, постраждали від безправ'я, нескінченних поборів..., і ми партнери цих людей — ми разом маємо змінити владу, - сказав він. - До другої категорії належать люди, які через життєві обставини, - безробіття і тому подібне - наймаються за гроші на подібні заходи, причому, часто беруть участь в акціях із «бітами». До третьої категорії належать безпосередньо терористи, які контактують із спецпідрозділами інших держав, зокрема ГРУ РФ. З цими персонажами ми будемо максимально жорстко поводитися».

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При цьому Сенченко нагадав, що, наприклад, замінована будівля Луганського СБУ, розтяжки, більше ста одиниць вогнепальної зброї. «Це озброєні терористи, ми навіть озброєним терористам пропонуємо здатися», - відзначив він. При цьому Сенченко нагадав про сьогоднішню обіцянку виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова про те, що люди, які добровільно залишать будівлю, не притягуватимуться до відповідальності, проте, за словами Сенченка, це не стосуватиметься співробітників спецслужб інших держав, зокрема ГРУ.

«Але якщо терористи не складуть зброю, якщо вони і далі утримуватимуть там цивільних осіб, то у влади не залишиться іншої можливості, крім як у силовий спосіб заблокувати будівлю і нейтралізувати терористів», - сказав заступник глави АП. При цьому він відзначив, що немає завдання зробити це все якнайшвидше, а є бажання уникнути стрілянини в центрі міста і вирішити все мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не відмовилася від спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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Донецька ОДА і УСБУ в Луганську – до цих пір у руках озброєних сепаратистів.

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