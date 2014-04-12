В українських сховищах бракує 15 мільярдів кубометрів газу – Яценюк

«Мало того, що у нас 7 мільярдів доларів боргів нароблених, 2 мільярди доларів боргів минулого року та частина поточного за поставлений газ, так ще 15 мільярдів кубічних метрів газу, яких просто нема у сховищах. На балансі є, а у сховищах – проблема – нема. І так у кожному секторі», – заявив Яценюк.

За словами посадовця, «дружня, братерська ціна» на газ, яку виставила Росія, – майже 500 доларів США за тисячу кубометрів – ставить Україну в ряд неконкурентноздатних держав. передає Радіо Свобода.

«Немає країни, яка здатна заплатити таку ціну», – сказав керівник уряду.

Він також дав оцінку нинішнім взаємовідносинам між Україною та Росією.

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«Наші торговельні стосунки з російськими партнерами перейшли з партнерських у сусідські. І то такі – далеко сусідські стосунки», – сказав Яценюк.

Він зазначив, що на даному етапі уряд не може пообіцяти того, що «завтра буде все дуже добре і ми заплатимо всі гроші», а може пообіцяти тільки те, що докладе зусиль, щоб «післязавтра ці гроші з’явились», але ще треба пережити «сьогодні» й «завтра».

Як зазначив Яценюк, для стабілізації фінансової ситуації Україна має «невідкладно отримати» кошти Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних структур.