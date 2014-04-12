Вторгнення Росії на Схід відбулося - адмірал Кабаненко

Про це повідомив колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, адмірал Ігор Кабаненко на своїй сторінці у Facebook.

"Вторгнення військ РФ на Сході відбулося. В Слов'янську та Червоному Лімані не сепаратисти. Там діють військові розвідувально-диверсійні підрозділи. Почерк чіткий. Вони "допомагають" сепаратистам в розхитуванні ситуації. Чи потрібно задавати риторичне запитання - а чи буде це продовжуватися та поширюватися? І що в цій ситуації робитиме влада? Не провокувати?", - написав Кабаненко.

Читайте такожПід Слов'янськом з'явилися "зелені чоловічки" - ЗМІНагадаємо, сьогодні на території Донецької області почалися заворушення під сепаратистськими гаслами. Озброєні люди захопили міськвідділ міліції та адмінбудівлю СБУ у Слов'янську.

За даними ЗМІ, серед цих людей є такі, чиї екіпірування та манера поводитись нагадують кримських "зелених чоловічків" (російські військовослужбовці без розпізнавальних знаків - ред.), інші називаються членами "самооборони Криму".