У Слов'янську сепаратисти відкрили вогонь на ураження в бік спецназу - Аваков
09:50, 13 квітня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що сепаратисти відкрили вогонь на ураження.
Славянск / REUTERS
"Передавайте всім цивільним піти з центру міста - не виходити з квартир, не підходити до вікон. Сепаратисти відкрили вогонь на ураження в бік спецназу без розмов..", - написав Аваков у коментарі до совій запису про антитерористичну операцію на своїй сторінці Facebook.
Як повідомляв УНІАН, у Слов'янську почалася антитерористична операція під керівництвом СБУ.
Над містом літають вертольоти.
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