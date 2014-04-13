У Слов'янську сепаратисти відкрили вогонь на ураження в бік спецназу - Аваков

09:50, 13 квітня 2014
Політика
0 0

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що сепаратисти відкрили вогонь на ураження.

Славянск / REUTERS

"Передавайте всім цивільним піти з центру міста - не виходити з квартир, не підходити до вікон. Сепаратисти відкрили вогонь на ураження в бік спецназу без розмов..", - написав Аваков у коментарі до совій запису про антитерористичну операцію на своїй сторінці Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у Слов'янську почалася антитерористична операція під керівництвом СБУ. 

Над містом літають вертольоти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter