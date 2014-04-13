Росія дестабілізує ситуацію в Україні - МЗС Великобританії

Росія дестабілізує ситуацію в Україні.

З таким твердженням виступив у неділю голова МЗС Великобританії Вільям Хейг, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Росія повинна відмовитися від кроків, які дестабілізують Україну і підривають можливість переговорів у рамках контактної групи", - вважає він.

Керівник британського зовнішньополітичного відомства нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу зустрінуться в понеділок у Люксембурзі. "Політика ЄС щодо України повинна бути чіткою та єдиною", - сказав він.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що акції протесту на сході України є "організованою кампанією проросійських сепаратистів".

"Я надзвичайно стурбований подальшою ескалацією напруженості в Східній Україні. Ми спостерігаємо організовану кампанію з боку проросійських сепаратистів, спрямовану на дестабілізацію України як суверенної держави. Я закликаю Росію прийняти конкретні кроки для деескалації ситуації й відвести війська, включаючи спецпідрозділи, від кордонів з Україною", - сказав Расмуссен.

Генсек НАТО підкреслив, що дії РФ приведуть її "лише до ще глибшої міжнародної ізоляції".