Мер Слов'янська Неля Штепа втекла з міста - ЗМІ

Мер Слов'янська Неля Штепа покинула місто.

Як повідомляє "Українська правда", про це заявив один із лідерів сепаратистів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, виступаючи перед присутніми біля захопленого будівлі виконкому.

"Я попросив її приїхати, вона сказала через півгодини я буду. Дзвоню їй через годину, а вона вже в Артемівську", - сказав Пономарьов.

За словами сепаратиста, Штепа начебто домовилася з "Правим сектором", що його представники зайшли в захоплену будівля виконкому в цивільному одязі.

Крім того, Пономарьов заявив, що взяв на себе керівництво містом і закликав мешканців до оборони будівель.

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Як повідомляв УНІАН, міський голова Слов'янська (Донецька область) Неля Штепа заявила 12 березня у прямому ефірі російського телевізійного каналу Life News, що в її місті «однозначно» буде проводитися референдум.

«Наш Слов'янськ вважає сьогодні Росію нашим старшим братом... ми - Донбас і росіяни - ми рідні по крові і ми ніколи не будемо воювати з Росією», - заявила мер.

Вона також у прямому ефірі розповіла, хто і як захоплював у Слов'янську міськвідділ міліції, а також міськадміністрацію.

«Ми дізналися про те, що у нас сьогодні захоплення о 8 годині ранку, мені подзвонили жителі й сказали, що йде захоплення. Я тут же о 8 годині ранку приїхала. Хлопці озброєні, їх у будинку понад 1000 осіб. Я запитала у них - хто вони, вони відповіли, що є донецькими ополченцями. Я дуже багатьох людей знаю, це наші люди з Краматорська, Донецька, Дружківки... Вони сказали, що вони донецькі ополченці», - розповіла Штепа.

По місту Слов'янську обраний народний депутат від Партії регіонів, син колишнього прем'єр-міністра України - Олексій Азаров, який має тісні дружні стосунки з мером міста Нелею Штепою.