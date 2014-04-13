РНБО розпочне крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням армії

Про це у телезверненні до українського народу сказав в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

«Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України», - наголосив Турчинов.

Нагадаємо, вчора ввечері в.о. Президента України Олександр Турчинов скликав термінове засідання РНБО у зв'язку з активізацією російської підривної діяльності на сході України.

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За даними українських ЗМІ, на засіданні могло обговорюватися введення надзвичайного стану.

У той же час, прес-служба Турчинова повідомила тільки про те, щона засіданні говорили про "антитерористичні заходи".