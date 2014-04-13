У Харкові сепаратисти залишаються у внутрішньому дворі міськради

У Харкові проросійськи налаштовані активісти залишаються у внутрішньому дворі будівлі міськради, всередину приміщення вони не потрапили.

Як передає кореспондент УНІАН, в даний момент активісти і не намагаються вдиратися в приміщення. Читайте такожУ Харкові сепаратисти прорвалися в будівлю міськради Близько 200 осіб залишаються у дворі міської ради.

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