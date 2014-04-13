У Харкові сепаратисти залишаються у внутрішньому дворі міськради
19:13, 13 квітня 2014Політика
0 0
У Харкові проросійськи налаштовані активісти залишаються у внутрішньому дворі будівлі міськради, всередину приміщення вони не потрапили.
Сепаратисти під будівлею міськради у Харкові / Facebook, Slava Mavrichev
Як передає кореспондент УНІАН, в даний момент активісти і не намагаються вдиратися в приміщення.
Читайте такожУ Харкові сепаратисти прорвалися в будівлю міськради
Близько 200 осіб залишаються у дворі міської ради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter