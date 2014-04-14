Україна може повністю перекрити кордон з Росією – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для цього в України є всі необхідні засоби та інструменти.

"Сьогодні ми бачимо напружену безпекову ситуацію на сході та півдні (України). Ми попереджаємо Росію не переходити цю червону лінію і відвести своїх спеціальних агентів, припинити провокації. Це є наш основний заклик, це є наша основна вимога", - сказав він.

Лубківський наголосив, що у разі початку прямої військової інтервенції, відповідно діятимуть українські Збройні Сили, відповідно будуть застосовані й інші, в тому числі дипломатичні інструменти для подолання цієї ситуації.

Водночас він наголосив, що Україна сподівається на мирне врегулювання конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було досягнуто попередньої домовленості, що 17 квітня у Женеві має відбутися зустріч представників Росії, США, України і Євросоюзу.

Однак, у ці вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України.

13 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що чотиристороння зустріч з врегулювання української кризи буде зірвана, якщо стосовно жителів південного сходу України буде застосовано силу.

У свою чергу Керрі попередив очільника МЗС Росії, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона не зробить кроки з деескалації ситуації на сході України.