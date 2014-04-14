Україна може повністю перекрити кордон з Росією – МЗС
Україна може вдатися до повного перекриття кордону з Росією, заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський на прес-брифінгу в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для цього в України є всі необхідні засоби та інструменти.
"Сьогодні ми бачимо напружену безпекову ситуацію на сході та півдні (України). Ми попереджаємо Росію не переходити цю червону лінію і відвести своїх спеціальних агентів, припинити провокації. Це є наш основний заклик, це є наша основна вимога", - сказав він.
Лубківський наголосив, що у разі початку прямої військової інтервенції, відповідно діятимуть українські Збройні Сили, відповідно будуть застосовані й інші, в тому числі дипломатичні інструменти для подолання цієї ситуації.
Водночас він наголосив, що Україна сподівається на мирне врегулювання конфлікту.
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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня було досягнуто попередньої домовленості, що 17 квітня у Женеві має відбутися зустріч представників Росії, США, України і Євросоюзу.
Однак, у ці вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України.
13 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що чотиристороння зустріч з врегулювання української кризи буде зірвана, якщо стосовно жителів південного сходу України буде застосовано силу.
У свою чергу Керрі попередив очільника МЗС Росії, що на РФ чекають нові санкції, якщо вона не зробить кроки з деескалації ситуації на сході України.