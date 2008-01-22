Симоненко на зустрічі з Президентом зрозумів, що його побоювання немарні

Механізм ухвалення нової Конституції України поки що не узгоджений між лідерами політичних сил у парламенті та Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, коментуючи журналістам підсумки сьогоднішньої зустрічі лідерів фракцій парламенту з главою держави.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні на зустрічі лідер "Нашої України - Народної самооборони" В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що ця політична сила вимагатиме ухвалення нової редакції Основного Закону на всеукраїнському референдумі.

При цьому П.СИМОНЕНКО висловив думку, що це підтверджує побоювання комуністів, що ці зміни були задумані Секретаріатом Президента з метою узурпації влади.

Говорячи про Конституційну раду, П.СИМОНЕНКО зауважив, що до її складу було б доцільно включити представників від народу, аби зміни не стали черговим перерозподілом влади між олігархами, а дійсно стосувались покращення дотримання прав і свобод громадян.

Лідер комуністів вважає, що найоптимальнішим було б взяти за основу законопроект, розроблений комуністами ще у 2007 році, який передбачає перехід до суто парламентської системи правління і, зокрема, скасування посади Президента.

Він нагадав, що комуністи вже направили трьох представників до Конституційної ради. Сьогодні було досягнуто домовленості, що комуністи направлять ще п’ятьох своїх представників до цієї ради.

Він також поінформував, що інші питання, крім конституційної реформи, сьогодні на зустрічі з Президентом не обговорювались.