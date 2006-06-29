Принц Ендрю перевірив, як курсанти вчать англійську

Сьогодні зранку Його Королівська Високість Герцог Йоркський відвідав у Києві Національну академію оборони, де ознайомився з проектом “Англійська для миротворців”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Великої Британії в Україні, британського принца зустрів генерал української армії Віталій РАДЕЦЬКИЙ, начальник Національної академії оборони України.

Його Королівська Високість Принц Ендрю, Герцог Йоркський зустрівся з викладачами та студентами Академії, які беруть участь у проекті. Він завітав до уроку англійської мови та ознайомився з проведенням тестування з англійської, які розроблені за стандартами НАТО.

Також принц обговорив внесок України у миротворчі місії у світі.

За словами британського принца, “Україна робить значний внесок у миротворчу діяльність по всьому світу. Проект “Англійська для миротворців”, який я відвідав сьогодні зранку, це одна з багатьох ініціатив, якими Великою Британія підтримує Україну та допомагає зміцнити співпрацю між збройними силами наших країн та інших країн-партнерів”.

Як повідомлялося, проект „Англійська для миротворців” розпочав свою діяльність в Україні в 1998 році і впроваджується Британською Радою в Україні за підтримки Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Мета проекту – сприяння розбудові сталої системи тестування і викладання англійської мови у Збройних силах України, відкриття нових можливостей для участі України у миротворчих операціях і посилення взаємосумісності з євроатлантичними структурами у галузі безпеки.

Завдяки організації навчальних курсів і надання підручників проект досяг вагомого результату: понад 6000 українських офіцерів щорічно вивчають англійську мову, багато з них продовжують службу на посадах в миротворчих операціях або на ключових посадах у Збройних силах України. Протягом минулого року проект забезпечив навчання 84-х українських викладачів англійської мови на різних курсах за кордоном і в Україні.