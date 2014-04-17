Дещиця вже зустрівся з Ештон у Женеві

Напередодні перемовин верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон зустрілася з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Андрієм Дещицею. Про це повідомив її представник Майкл Манн у своєму Twitter.

«Верховний представник ЄС Ештон зустрічається з міністром закордонних справ України Андрієм Дещицею напередодні Женевських переговорів з Україною», – написав Манн.

Читайте такожЛавров полетів до Женеви на чотиристоронню зустріч щодо УкраїниУ середу прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що директива на чотиристоронні переговори в Женеві для виконувача обов’язків глави МЗС України Андрія Дещиці одна: російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення державних будівель. Він також додав, що очікує від зустрічі не просто протокольного рішення, а засудження тероризму, рішень, спрямованих на стабілізацію ситуації в Україні й відновлення діалогу між Україною й Росією.

Раніше представник Росії в ООН Віталій Чуркін не виключив, що зустріч в Женеві може не відбутися за участі Російської Федерації, якщо Україна буде застосовувати силу щодо протестувальників на сході.

В Україні натомість припустили, що зустріч може відбутися і без Росії.

Нині в південно-східних регіонах України триває антитерористична операція.