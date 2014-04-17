Над центром Донецька літають два військові винищувачі

Про це повідомляє кореспондент УНІАН, який став очевидцем прольоту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в будівлі Донецької міськради як і раніше знаходяться озброєні люди в масках, які називають себе активістами організації «Оплот». Співробітники міськради, які знаходяться на своїх робочих місцях у кабінетах будівлі міськради говорять, що «люди в балаклавах й зі зброєю знаходяться в будівлі, вони сидять на кожному поверсі, вони нікого не чіпають, вони сидять на стільцях на сходовий майданчиках, між поверхами на переходах».