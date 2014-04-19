Пєсков: Росія ніколи не погрожувала вимкнути газ Україні

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в програмі "Недільний вечір".

"Товариші, які сидять у Києві, не платять, - зазначив він. - Борг зростає, газ споживають. Відповідно, Путін сказав: місяць ми ще чекаємо, а потім - скільки оплатите, стільки і отримаєте".

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На його думку, це - "абсолютно справедлива постановка питання, але поки що європейці її вважають несправедливою, оскільки думають, що якщо Росія перейде на передоплату, то, мовляв, Росія підірве свої позиції як гаранта енергетичної безпеки Європи", що і було написано в листі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, заявив він.