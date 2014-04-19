У Слов'янську сепаратисти б'ють і грабують ромів - ЗМІ

Озброєні сепаратисти вламуються в будинки ромів, б'ють і грабують їх незалежно від статі і віку, повідомляють Новини Донбасу.

Зокрема, були побиті кілька жінок і дітей. Сепаратисти стверджують, що вони діють за вказівкою «народного мера» В'ячеслава Пономарьова. За словами очевидців, озброєні люди зносять майно громадян у вантажні автомобілі.