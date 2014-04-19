У Слов'янську сепаратисти б'ють і грабують ромів - ЗМІ
08:21, 19 квітня 2014Політика
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За інформацією ЗМІ, у Слов'янську почалися погроми циган.
У Слов'янську сепаратисти б'ють і грабують ромів - ЗМІ
Озброєні сепаратисти вламуються в будинки ромів, б'ють і грабують їх незалежно від статі і віку, повідомляють Новини Донбасу.
Зокрема, були побиті кілька жінок і дітей. Сепаратисти стверджують, що вони діють за вказівкою «народного мера» В'ячеслава Пономарьова. За словами очевидців, озброєні люди зносять майно громадян у вантажні автомобілі.
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