Тягнибок вимагає не підписувати урядових угод з «негідниками» з ПР і КПУ

Глава українських націоналістів наголосив, що уряд не має «під тиском Путіна і його п'ятої колони» йти на поступки терористам і сепаратистам в питаннях запровадження федеративного устрою або надання офіційного статусу російській мові.

«Це не меморандум. Це капітуляція. Ми нікому не дозволимо здавати наші національні інтереси, за які віддали своє життя багато поколінь українців. Українці не вимагають підписання жодних меморандумів для підтвердження територіальної цілісності і незалежності своєї країни. Більш того, незалежність і територіальна цілісність України гарантована волею української нації, мільйонів українських громадян, жертвами українських героїв, а не кулуарними рішеннями або закулісними домовленостями політиків, олігархів або іноземних держав. Ми нікому не дозволимо вирішувати за нас. Тому вимагаємо виконувати обіцяні державі Україна міжнародні гарантії безпеки», -заявив кандидат у президенти.

Лідер «Свободи» також запропонував «регіоналам» і комуністам в парламенті або виконувати Конституцію і додержуватися присяги народного депутата України, або скласти мандати і нести кримінальну відповідальність за зраду українського народу.

«Угоди з колишніми прибічниками Януковича і агентами Путіна неприпустимі. Вони несуть повну відповідальність за розпалювання сепаратизму, яке переросло в тероризм. Ці негідники ще й допомагають російським агресорам у східних регіонах країни. Окупантам з автоматами підіграють зрадники з мандатами. Від держави ж вимагають прийняти вимоги терористів і проявити слабкість під видимістю толерантності. Свої цілі Путін чітко позначив-це «неосовок», це Україна без українців», -заявив Тягнибок.

Також «свободівець» знову підкреслив, що в Україні немає реальної загрози для російськомовних громадян .

«Є лише бажання Путіна документально закріпити статус «російськомовних», щоб згодом під приводом захисту «співвітчизників» продовжити тероризувати і анексувати Україну. Колишня дружина Путіна, філолог за освітою, чітко позначила геополітичні цілі Москви - «Росія закінчується там, де закінчується російська мова», - додав Тягнибок.

Нагадаємо, раніше фракція ВО «Свобода» вимагала рішучих дій з боку силових структур для нейтралізації диверсантів і терористів, які захопили адміністративні будівлі в Донецькій і Луганській областях.

«Всі диверсанти, бунтівники і терористи повинні бути покарані. А у випадку збройного опору-знищено», - говорилося в повідомленні фракції.