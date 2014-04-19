Під Краматорськом загинув український військовий
20:38, 19 квітня 2014Політика
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Біля Краматорська Донецької області в суботу загинув український військовослужбовець, повідомили в Міністерстві оборони України.
Солдат загинув внаслідок нещасного випадку / Віктор Максимов, vk.com
"Військовослужбовець загинув в результаті нещасного випадку. Ведеться слідство", - повідомили пише "Сегодня" з посиланням на Міноборони.
Раніше "5 канал" повідомив, що в аеропорту Донецька минулої ночі один із спецназівців помилково застрелив свого колегу. Військовослужбовець в караулі почув шум, розцінив це як проникнення і застосував зброю. Виявилося, що це був солдат, якого вартовий у темряві не впізнав. Обидва військовослужбовці - контрактники з Кіровоградської області.
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