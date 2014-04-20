Аваков поїхав на схід України до військ Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поїхав на схід України до військ Національної гвардії.

Про це повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

«Щасливого Великодня! Поїхав в на схід, у війська Нацгвардії і по створюваним спецбатальйонам», - написав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, парламент 13 березня ухвалив закон “Про Національну гвардію України”.

15 квітня перший батальйон Національної гвардії, сформований з добровольців Самооборони Майдану, відбув на передову.

13 квітня заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович повідомив, що резервний батальйон Національної гвардії України 15 квітня заступить на бойове чергування в район Ізюм-Слов`янськ.

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За його словами, у складі батальйону - 350 бійців з числа резервістів, які пройшли підготовку в навчальному центрі Нові Петрівці, та членів Самооборони Майдану.