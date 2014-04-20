Міноборони звинувачує російських журналістів у системних провокаціях

23:06, 20 квітня 2014
Політика
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Співробітники російських ЗМІ беруть участь у більшості провокацій проти українських військовослужбовців.

Російські журналісти системно провокують українських силовиків / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Так, тільки за останній тиждень на блокпості, що розташований біля Луганську в напрямку міста Щастя відбулося декілька надзвичайних подій. У бік військовослужбовців, які несуть службу на об’єкті зі зброєю в руках, невідомі у масках неодноразово кидали каміння та петарди, а також вели вогонь з травматичної зброї", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники скаржаться на нетверезих і брехливих журналістів з РФПри цьому армійці постійно чули у свій бік образи та погрози з боку нападників.

"Характерно, що у більшості подібних випадків в кульмінаційний момент “конфлікту”, що намагаються роздмухати невідомі агресивно налаштовані громадяни, з’являються журналісти з логотипами російських телеканалів та задають українським військовослужбовцям провокаційні питання, маючи на меті виставити останніх “загарбниками” та “людьми, які застосовують силу проти мирного населення”, - повідомляє прес-служба.

У зв'язку з цим керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України нагадує, що військовослужбовці під час несення служби зі зброєю в руках виконують бойове завдання, і у випадках, передбачених законами України, мають право діяти проти порушників на території військового об’єкту відповідно до вимог чинного законодавства та Статутів ЗС України. 

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