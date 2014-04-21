ЗМІ: У Слов'янську сепаратисти викрали активістку Майдану
00:30, 21 квітня 2014Політика
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У Слов'янську сепаратисти захопили активістку Євромайдану, учасницю "жіночої сотні Майдану" Ірму Крат.
Про це Українській правді повідомили інформовані джерела - очевидці подій.
За даними джерел, сепаратисти звинувачують Крат у "тортурах антимайданівців і розстрілі "Беркута".
Журналістів привели до Ірми Крат, у якої була пакет на голові, і вказавши на неї, заявили, що у неї була "жіноча сотня" на Майдані, а в Слов'янськ вона приїхала, "щоб шкодити".
Після цього Крат забрали у невідомому напрямку.
Як повідомила Крат у коментарі російському телеканалу LifeNews, вона приїхала в Слов'янськ як журналіст, "висвітлювати події".
"Мене затримали за те, що я нібито виступила проти референдуму. Але це домисли. Я приїхала в Слов'янськ, щоб розповісти неупереджену правду", - зазначила вона.
Ірму Крат викрали сепаратисти
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