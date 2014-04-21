ЗМІ: У Слов'янську сепаратисти викрали активістку Майдану

Про це Українській правді повідомили інформовані джерела - очевидці подій.

За даними джерел, сепаратисти звинувачують Крат у "тортурах антимайданівців і розстрілі "Беркута".

Журналістів привели до Ірми Крат, у якої була пакет на голові, і вказавши на неї, заявили, що у неї була "жіноча сотня" на Майдані, а в Слов'янськ вона приїхала, "щоб шкодити".

Після цього Крат забрали у невідомому напрямку.

Як повідомила Крат у коментарі російському телеканалу LifeNews, вона приїхала в Слов'янськ як журналіст, "висвітлювати події".

"Мене затримали за те, що я нібито виступила проти референдуму. Але це домисли. Я приїхала в Слов'янськ, щоб розповісти неупереджену правду", - зазначила вона.