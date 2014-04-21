Турчинов призначив нового голову СБУ Донецької області

22:28, 21 квітня 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов призначив начальником Управління Служби безпеки України в Донецькій області Валерія Рудницького.

Турчинов

Текст Указу розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.

Валерій Рудницький народився 27 вересня 1962 року в Мінську. Закінчив Орджонікідзевське вище військове командне училище.

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У Внутрішніх військах проходить службу з 1979 року.

У червні 2012 року був призначений першим заступником начальника Головного управління - командувача Внутрішніми військами МВС України.

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