Турчинов призначив нового голову СБУ Донецької області
22:28, 21 квітня 2014Політика
0 0
Голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов призначив начальником Управління Служби безпеки України в Донецькій області Валерія Рудницького.
Турчинов призначив нового главу СБУ Донецької області
Текст Указу розміщено на офіційному сайті в.о. глави держави.
Валерій Рудницький народився 27 вересня 1962 року в Мінську. Закінчив Орджонікідзевське вище військове командне училище.
Читайте такожСБУ: зовнішній напад на блокпост у Слов'янську інсценували
У Внутрішніх військах проходить службу з 1979 року.
У червні 2012 року був призначений першим заступником начальника Головного управління - командувача Внутрішніми військами МВС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter